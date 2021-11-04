Со следующей недели невакцинированные украинцы, переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут получить цифровой COVID-сертификат о выздоровлении, который позволит им в течение 90-ти суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина.

Об этом сообщает в Facebook Минздрав Украины в четверг, 4 ноября.

В министерстве рассказали, что сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, кому врач установил диагноз COVID-19 с момента запуска нового сертификата и в дальнейшем.

Документ не сгенерируется, если диагноз COVID-19 был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или в 2021 году.

Обязательным основанием для генерации сертификата будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, отображаемом в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). То есть, те лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу, и врач не внес данные в ЕСОЗ – скачать сертификат не смогут.

Новый сертификат будет двух видов:

внутренний – для использования внутри страны в условиях "желтого" и "красного" уровней эпиднебезопасности;

международный – для пересечения границы 45 стран, входящих в Доверительную сеть е-здоровья ЕС с учетом требований, которые устанавливает каждая страна мира.

"Важно помнить - если вы переболели, то безопасно вакцинироваться можно на 28 день от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 методом ПЦР", - сообщили в Минздраве.

В Минздраве рассказали о цифровых сертификатах для переболевших коронавирусом. Источник: Facebook/МОЗ Украины

Ранее "Страна" информировала, что в Украине собираются запустить в приложении "Дия" новую версию ковид-сертификатов. Они будут удостоверять выздоровление после COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста.

Также мы писали, что министр здравоохранения Виктор Ляшко поручил главному государственному санитарному врачу Игорю Кузину создать комиссию, которая будет рассматривать случаи сложного протекания коронавируса или летальных случаев от COVID-19 у вакцинированных людей, чтобы определять возможность фальшивых документов о вакцинации.