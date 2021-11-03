В Киеве новый тренд - торговцы одеждой зазывают клиентов в магазины, обещая не проверять наличие ковид-сертификатов.

Напомним, что с 1 ноября в столичные ТРЦ и непродовольственные магазины пускают только полностью вакцинированных покупателей, а также тех, кто может предъявить справку с негативным ПЛР-тестом за последние 72 часа (доказывающим, что человек не болен коронавирусом) или о том, что он переболел COVID-19 не более 6 месяцев назад.

Из-за этого торговцы уже лишились значительной части покупателей, которые перестали перестали к ним ходить не имея необходимых документов. В ответ магазины начали звонить тем, кто открывал у них скидочные карты или подписывался на их информационные рассылки и зазывать к себе.

"Мне звонили и говорили, что приглашают в свои магазины, что им завезли новую коллекцию одежды и обуви. Отдельно сказали, что не проверяют собственноручно наличие ковид-сертификатов или других документов. Так и сказали: "Мы не имеет права требовать предоставления документов, для нас достаточно вашего заявления о том, что вы вакцинированы. Поверим на слово, только приходите". Несколько раз повторили, что будут рады видеть в своих торговых точках", - рассказала "Стране" киевлянка Елена.

А юристы рассказали "Стране", что похожую тактику работы с покупателями выбрали многие киевские торговцы.

"По Киеву неоднократно встречал объявления на магазинах, торгующих промпродукцией, о посетителях, заходящих к ним - "я подтверждаю, что не нарушаю законодательство". То есть они отказываются от поголовных проверок наличия ковид-сертификатов у покупателей, поскольку по действующему законодательству (по Гражданскому кодексу и по закону "Об основах законодательства Украины об охране здоровья") не имеют на это права. Не имеют права требовать предъявления любых документов, у них нет таких полномочий", - сказал "Стране" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Он объяснил, что если во время покупок промпродукции внезапную проверку в магазине начнут полицейские и выпишут невакционированному человеку административный протокол, то его можно оспорить в суде.

"Никаких штрафов на 17 тыс. грн сразу не будет. Полиция может выписать админпротокол на покупателя и на руководителя торговой точки. Этот протокол пойдет в суд, и только суд будет решать, быть ли штрафу на 17 тыс. грн. Рекомендую обязательно прийти в суд и оспаривать протокол, поскольку полицейские, согласно ст. 23 "Национальной полиции", не имеют права проверять у людей медицинские документы", - сказал Кравец.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что рестораны в самом центре Киева не соблюдают ограничения "красной" зоны.

Кроме того, мы сообщали, как работает киевское метро в красной зоне.