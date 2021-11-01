В понедельник, 1 ноября, в первый день действия ограничений "красной" зоны в Киеве корреспондент "Страны", посетил несколько ресторанов и проверил их на предмет соблюдения карантинных ограничений.

После усиления карантина в Киеве вход в рестораны и места общественного питания возможен только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус или паспорта вакцинации от Covid-19.

Из трёх ресторанов в которых побывал журналист "Страны", ни в одном не соблюдают карантинные предписания, а именно: "Паштет", "Рукола", "Fish & Chips", которые расположены на улице Крещатик.

Ни в одном из этих заведений не проверяют у посетителей Covid-документы, здесь даже температуру клиентам никто не меряет. Но при этом, загруженность этих ресторанов ниже обычной для этого времени.

Также за период наблюдения за выше упомянутыми ресторанами "Страна" не увидела представителей правоохранительных органов, которые бы проверяли рестораны и места общественного питания на предмет соблюдения карантинных ограничений.

Ранее "Страна" подробно писала, как изменится жизнь в столице с 1 ноября. Среди прочих ограничений, в общественный транспорт, спортзалы, рестораны, ТРЦ и спортзалы могут заходить только обладатели Covid-сертификтаов или отрицательных результатов ПЦР-тестов.

Также сообщалось, что в столице образовались огромные очереди из желающих получить прививку.