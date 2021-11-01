В киевских кафе стало меньше посетителей. фото: "Страна"

В понедельник, 1 ноября, в первый день действия ограничений "красной" зоны в Киеве корреспондент "Страны", посетил несколько ресторанов и проверил их на предмет соблюдения карантинных ограничений.

После усиления карантина в Киеве вход в рестораны и места общественного питания возможен только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус или паспорта вакцинации от Covid-19.

Из трёх ресторанов в которых побывал журналист "Страны", ни в одном не соблюдают карантинные предписания, а именно: "Паштет", "Рукола", "Fish & Chips", которые расположены на улице Крещатик.

Ни в одном из этих заведений не проверяют у посетителей Covid-документы, здесь даже температуру клиентам никто не меряет. Но при этом, загруженность этих ресторанов ниже обычной для этого времени.

В киевских ресторанах никто не проверяет ковид-сертификаты

В киевских ресторанах никто не проверяет ковид-сертификаты

Также за период наблюдения за выше упомянутыми ресторанами "Страна" не увидела представителей правоохранительных органов, которые бы проверяли рестораны и места общественного питания на предмет соблюдения карантинных ограничений.

В киевских ресторанах никто не проверяет ковид-сертификаты

Ранее "Страна" подробно писала, как изменится жизнь в столице с 1 ноября. Среди прочих ограничений, в общественный транспорт, спортзалы, рестораны, ТРЦ и спортзалы могут заходить только обладатели Covid-сертификтаов или отрицательных результатов ПЦР-тестов.

Также сообщалось, что в столице образовались огромные очереди из желающих получить прививку.

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