Сегодня украинцы отказываются вакцинироваться и покупают себе поддельные Covid-сертификаты, поскольку в Украине отсутствует мощная антивакцинальная кампания. Так, в столице каждый 10 горожанин предоставляет фейковый ковид-документ.

Об этом сообщил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

Он заявил, что только в столице каждый день работают 40 мониторинговых групп, которые проверяют у жителей столицы наличие Сovid-сертификатов о прививках или же негативного теста на коронавирусную инфекцию.

"Примерно 10% таких документов являются сомнительными. Общая проблематика - антивакцинальная кампания в целом. Некоторые политики, медики и публичные лица отмечают, что вакцинация - угроза для жизни человечества. К сожалению, борьба с антивакцинаторами очень слабая. Это необходимо делать на государственном уровне", - сообщил Рубан.

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от острой респираторной болезни Covid-19, отрицательный результат тестирования или выздоровление лица от указанной болезни. Теперь Covid-сертификаты о выздоровлении будут действовать 75 дней.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины объяснило украинцам, что проверки Covid-сертификатов являются законными, поскольку эти документы не содержат тайны.