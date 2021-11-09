В Украине правоохранители могут на улице остановить любого гражданина страны для проверки наличия сертификата о прививке от коронавируса или других ковид-документов.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в эфире в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Полиция может остановить человека на улице (для проверки сертификата о вакцинации - Ред.)", - сказал он, добавив, что у полиции есть на это законное право.

По словам Клименко, согласно Закону "О Национальной полиции", стражи порядка должны профилактировать как уголовные преступления, так и административные правонарушения.

"Есть постановление Кабинета Министров Украины, которое дает право работникам полиции проверять ковид-сертификаты и соблюдение карантинных режимов. Есть статья 117 Конституции Украины, которая говорит о том, что решения, распоряжения и постановления Кабинета Министров обязательны к исполнению. Так что мы четко выполняем решение Кабинета Министров Украины и разъясняем эти нормы гражданам", - добавил Клименко.

Также он заявил, что полиция проверяет граждан на наличие таких документов выборочно.

"Иногда люди начинают агрессировать на законные требования работника полиции. Мы стараемся реагировать толерантно. Мы начали все с профилактики и объяснений, почему проводятся проверки и какие у нас есть полномочия", - добавил глава Нацполиции.

Также он добавил, что целью правоохранителей является помощь украинским врачам в достижении коллективной безопасности и иммунитета.

В свою очередь глава Минздрава Виктор Ляшко поддержал руководителя полиции и добавил, что проверки граждан на улице законны, так как каждый из граждан потенциальный носитель вируса и может нарушать режим самоизоляции.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что делать, если ковид-сертификат не генерируется в "Дие".

Также мы писали, что Рада поддержала проект закона о штрафах до 170 тысяч и сроках до трех лет за подделку ковид-сертификатов.