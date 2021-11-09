Около десяти тысяч украинцев столкнулись с тем, что после вакцинации от коронавируса в "Дие" не генерируется ковид-сертификат. Так может происходить, если врач неправильно внес данные о прививки, но эта проблема решаема.

Что делать в таком случае рассказал директор департамента развития электронной системы здравоохранения Национальной службы здоровья Украины Дмитрий Черныш в эфире "Громадського радио".

По его словам, с помощью "Дии" украинцы уже сгенерировали почти 5 миллионов ковид-сертификатов, однако в НСЗУ поступило около 10 тысяч обращений от тех, чей сертификат в приложении не появился.

Сертификат не сгенерируется в случае, если врач допустил ошибку, когда вносил данные о прививках. Например:

данные о первой и второй дозе внесли в разные медицинские карточки;

внесена информацию о прививках в другой день;

ошибка в данных, в частности неправильная серия вакцины.

В таком случае следует обратиться в свой пункт вакцинации или найти врача, который делал прививку и попросить исправить или внести данные. Имя и фамилия врача указаны на справке, которая выдается после прививки. В случае, если такой справки в пункте вакцинации не выдали, нужно обратиться к своему семейному врачу.

"Также, если в данных о вакцинации ошибка, то автора данных о вакцинации видит, к примеру, семейный врач. То есть, если вам "Дие" не формирует сертификат за того, что в ваших данных о вакцинации ошибка, ваш семейный врач может увидеть, какой именно врач вносил эти данные, и скоординироваться с этим врачом для того, чтобы он их поправил", - объяснил Черныш.

Есть и еще один способ найти врача - если человек регистрировался на вакцинацию через Helsi, то ссылка на медработника будет в разделе "Медкарта - Мои вакцинации".

Напомним, в скором времени в в "Дию" добавят справки о выздоровлении от коронавируса и результаты ПЦР-тестов.

Также сообщалось, что Минцифры запускает детский COVID-сертификат в "Дие".