В Днепропетровской области, которая уже находится в "красной" зоне карантина, хотят еще больше ужесточить карантинные ограничения. Соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам ТЕБ и ЧС.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Так, комиссия рекомендовала разрешить проезд во внутриобластном и городском транспорте, включая метро, трамваи, троллейбусы, автобусы, электрички, только при наличии сертификата вакцинации или отрицательному ПЦР-тесту на коронавирус.

Помимо этого, студентов в общежития будут пускать при наличии ковид-сертификатов, в противном случае придется учиться дистанционно.

Также на территории области хотят запретить работу развлекательных заведений с 22:00 до 6:00.

Между тем, к концу октября количество украинцев, которые поддерживают введение локдауна в условиях стремительного роста заболеваемости Covid-19, снизилось до минимального за последние полгода показателя. Жесткий карантина в качестве меры противостояния пандемии поддерживают 54% жителей нашей страны, против него выступают 44%.

Кроме этого, с 1 ноября в красную зону карантина перешел Киев. "Страна" писала о том, по каким правилам с 1 ноября живет Киев.