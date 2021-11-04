Киев с 1 ноября живет в красной зоне, но коронавирусная статистика ухудшается. За минувшие сутки подтверждено 1738 новых случаев, 60 человек умерли.

То есть, как долго столица будет находится в красной зоне - вопрос пока открытый.

Уже с понедельника "включились" красные карантинные ограничения: ездить в транспорте, посещать рестораны, кинотеатры, магазины (кроме продуктовых), ТРЦ, спортклубы и салоны красоты можно только при наличии сертификата о вакцинации, справки о выздоровлении или отрицательного теста на ковид сделанного не раньше, чем за 72 часа.

Также справки или тесты должны быть у персонала.

То есть, бизнесу работать не запретили, но нужно соблюдать все ограничения.

Еще до ввода красной зоны предприниматели опасались, что работа в таких условиях может оказаться хуже локдауна, ведь посещаемость и выручка могут резко упасть, а налоги и арендную плату платить все равно придется.

Впрочем, было также мнение, что строгие ограничения удастся как-то обходить.

Красная зона в Киеве - уже четвертый день, то есть, можно подвести первые итоги.

Разбирались, как работает бизнес в красной зоне.

"Посещаемость ресторанов упала на 50%, люди скандалят"

Мы уже писали, что отдельные рестораны в Киеве демонстративно отказались соблюдать жесткие ограничения (в частности, Nebos) и к ним уже нагрянули толпы проверяющих.

Некоторые в первые дни красной зоны решили взять паузу и вовсе закрылись - пока ситуация прояснится.

"Часть заведений просто закрылась на время: на несколько дней. на неделю. Причины две. Первая - нужно довакцинировать всех сотрудников второй дозой.

Вторая - побоялись, что резко снизится посещаемость. Поэтому решили, что нет смысла выводить персонал и оплачивать работу. Выгоднее подождать, пока не прояснится ситуация с проверками. Даже Макдональдс закрыл несколько своих точек на время. Закрылись также "Кеды Искусствоведа", "Нот Онли Фиш".

В Одессе, которая тоже живет в красной зоне, похожая ситуация. Закрылось несколько заведений (Слоу Пигги, That's Amore, Мистер Кэт и др.)", - говорит руководитель компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

Но большинство киевских ресторанов все же работают.

"Мы в условиях красной зоны проработали недолго, так как в понедельник у нас был бал, билеты на который мы продали еще в сентябре. Позавчера работали как будний день, и выручка у нас - на уровне обычного буднего дня, может не самого лучшего, но и не худшего. Ощутимого уменьшения посетителей и выручки не было. Мы проверяем сертификаты, заранее при бронировании спрашиваем, есть ли документы. Людей с улицы практически нет, большинство приходит по брони, и 70-80% тех, кто звонят, - вакцинированы. также у нас полностью вакцинированы сотрудники", - рассказала нам совладелица "Ведьма-бар "Лысая гора" Олеся Остфиева.

Киевский ресторатор Максим Храмов говорит, что на удивление мало людей приходит без разрешающих документов. "Если и приходят, мы им предлагаем блюда на вынос со скидкой, ни одного скандала или агрессии пока не было. 99% показывают справки о вакцинации, а не тесты (что не удивительно, учитывая, что тест стоит достаточно дорого, дороже, чем сам поход в ресторан - Ред). Причём, люди демонстрируют ковид- паспорта прямо на входе, не дожидаясь вопросов сотрудников", - говорит Храмов.

Но все же не так все гладко. По его словам, посещаемость упала в среднем на 40%.

Похожие цифры в среднем по рынку приводит Насонова. "Посещаемость в столичных ресторанах в первые дни красной зоны упала в среднем на 50%. У популярных заведений меньше - до 20%, у не очень востребованных - до 80%. Многие просто не могут добраться - в транспорте ажиотаж, по городу везде пробки.

Первые два дня все очень боялись проверок, и они были, но проверяли в основном персонал ( есть ли сертификаты о полной вакцинации). - 2 вакцины). Вчера ситуация уже была лучше. Посещаемость немного выросла, а проверок было меньше, чем в первый два дня красной зоны.

Посетителей, кстати, полиция практически не проверяет. И многие пытаются прорваться без справок и тестов. Уже были случаи, когда люди наотрез отказывались предъявлять что-либо, скандалили. Пришлось даже подключать полицию. В целом, все зависит от традиционной аудитории ресторана. Заведения, куда ходит молодежь, как правило, не испытывают сложностей с проверками. А те, которые любят люди более старшего возраста, столкнулись с проблемами", - рассказала Насонова.

Но в целом, как говорят рестораторы, работа в красной зоне для них лучше, чем тотальный локдаун.

"Однозначно, это лучше. Единственное, что я считаю глупостью - это то, что в ресторан с одной дозой вакцины нельзя, а в транспорт можно", - отмечает Храмов.

"Для нас однозначно лучше работать с ограничениями, чем вообще не работать. Пока мы не несем убытки, даже рассчитываем заработать", - добавила Остафиева.

"С одной стороны, лучше так, чем полностью закрыться. Но потери у бизнеса все равно будут", - прогнозирует Насонова.

То есть, работу с ограничениями смогут пережить не все, и некоторые заведения могу попросту "умереть".

Впрочем, как показал опыт журналистов "Страны", которые посещали разные рестораны и кафе, многих владельцев перспектива смерти бизнеса не прельщает и они просто пускают всех подряд (не афишируя, впрочем, это). Благо проверки пока массово не проводятся.

"Нужно сказать, что идешь в супермаркет или на вакцинацию"

Торговые центры заблаговременно готовились к красной зоне. Проверки там усложнены тем, что в ТРЦ, как правило, несколько входов, кроме того, есть продуктовые супермаркеты, куда, по правилам, можно входить без ковид-сертификатов или тестов.

Директор Украинской торговой гильдии (Ocean Plaza, Lavina Mall, Blockbuster Mall и др.) Евгения Локтионова говорит, что ТРЦ запустили двойные проверки - и на входе в здание торгового центра, и в каждом магазине. "Приходят люди как с ковид-сертификатами, так и с тестами. Но посещаемость упала в среднем на 30%", - рассказала Локтионова.

"Работник магазина имеет право проверять сертификаты и тесты. Но это не распространяется на магазины, у которых более 60% площади отведено под продукты питания, средства гигиены и бытовой химии, связи, медпрепараты, зоотовары", - добавили ТРЦ City Mall.

К слову, в сетях люди уже делятся как "просочиться" в ТРЦ без справок и тестов.

Одни пишут, что нужно просто сказать, что идешь в супермаркет, и охрана пропускает. А по дороге можно зайти в пару обычных магазинов, там о справках могут спросить, а могут и нет.

Другие рассказывают, что в ТРЦ, где открыты пункты вакцинации, все еще проще - нужно просто сказать, что нет ни справки, ни теста, но ты идёшь на вакцинацию, и тоже пропускают.

Тем не менее, у некоторых магазинов очень сильно упала посещаемость.

Как рассказала нам CEO MRM Consulting Designers Room POP-UP store украинских дизайнеров в ТРЦ "Караван" Лидия Маркова, "посещаемость упала на 95%, посетителей почти нет. Лучше вообще закрыться, чем работать в убыток", - говорит она.

Впрочем, по словам Локтионовой, работа с ограничениями все же лучше, чем полный локдаун.

Тем более, что во многих центрах сертификаты проверяют лишь формально, не особо всматриваясь, что там написано.

"Люди перестали покупать билеты на мероприятия"

В кинотеатрах уже почувствовали все прелести красной зоны.

Как говорит совладелец сети "Планета кино" Дмитрий Деркач, работать им, хоть и лучше, чем в полный локдаун, но все равно непросто.

"В разных регионах с красной зоной посещаемость упала по-разному от 20% до 40%, по сравнению с аналогичным периодом октября. Кроме того, что количество вакцинированных низкое, еще есть ряд других вопросов. Например, не все люди понимают, что кинотеатры в принципе работают, многие не знают, в каком режиме мы работаем. Нужно немного времени, чтобы люди привыкли к новым правилам. На этих выходных будет ожидаемый премьерный фильм - "Вічні" Поэтому более реальные данные по посещаемости получим после выходных", - рассказал Дмитрий Деркач.

Совладелец Stereo Plaza, глава правления Союза концертной индустрии Украины Максим Шульженко говорит, что в красной зоне достаточно понятные правила проведения событий, и их можно проводить при условии наличия у всех сотрудников и посетителей одного из документов - сертификата о полной вакцинации, ПЦР или экспресс теста, который действует 72 часа, либо сертификата, который подтверждает выздоровление.

"Возможность работать формально есть, но при таком росте заболеваемости, а также общих панических настроений люди фактически перестали приобретать билеты на ближайшие события. Дополнительным ударом для бизнеса стало подорожание электричества, плюс с 1 января нужно платить налог на недвижимость", - добавил он.

"Можно приходить без справок и тестов"

В спортклубах, где люди в основном покупают абонементы, посещаемость упала меньше. Тем более, что далеко не все строго контролируют наличие у клиентов справок или тестов.

"У нас контролируют, в основном, работников. Нужна или полная вакцинация, или тесты. Те, кто не сделал двух доз, приносят тесты. По посетителям строгости меньше, могут просто спросить, есть ли справка, но так, чтобы у каждого проверяли, то такого нет», — рассказал нам сотрудник одного из "Спортлайфов". А вот продажи новых абонементов, по его словам упали — люди решили выждать.

Владелец сети клубов "Малибу" Дмитрий Черный говорит, что они проверяют у клиентов наличие справок или тестов. При этом, по его словам, посещаемость упала очень сильно - на 90%. "Ходят заниматься единицы. В том числе и потому, что людям некомфортно приходить в зал, где на входе требуют справку. Новых абонементов тоже продаем мало. В основном, покупают те, у кого в связи с карантином появилось лишнее время, к примеру, студенты. Никаких скидок по аренде нам в этот раз уже не дают, так что будем работать в минус", - отмечает Черный.

Во многие салонах красоты проверки весьма условные.

"Мы работаем по предварительной записи, и ни сертификат, ни тест не нужен. Все санитарные нормы в салоне соблюдаются", - сказали нам в салоне Laque, который работает в центре Киева.

"На данный момент нет распоряжения, что мы можем предоставлять услуги только вакцинированным или по тестам. Если вдруг что-то поменяется, мы вам сообщим. Мы соблюдаем все меры, чтобы обезопасить клиентов и мастеров - маски, дистанция, температурный скрининг сотрудников", - отметили в сети G Bar. Там журналиста "Страны" также были готовы записать к мастеру без ковид-сертификата или теста.

Впрочем, мастера говорят, что людей с понедельника стало меньше в среднем на 10%. "Многие болеют, звонят, отменяют или переносят запись. Но на выходные пока полная запись", - сказали нам в одном из столичных салонов красоты.

В целом бизнес уже столкнулся с проблемами - владельцы помещений на уступки по аренде не идут, по крайне мере, пока. Между тем, поток клиентов у большинства уже снизился - буквально с первых дней работы красной зоны. Причем, вне зависимости от того, строго ли проверяют ковид-сертификаты и тесты или готовы закрывать глаза на их отсутствие. Но большинство предпринимателей все же считает, что даже работа в таких условиях - это все равно лучше, чем тотальные запреты, хотя некоторые не исключают, что если если Киев задержится в красной зоне надолго, то, не исключено, что придется "думать".

"Пару недель мы еще как-то продержимся. Но если работа будет в минус, может встать вопрос о временном закрытии, ведь зарплату сотрудникам платить нужно плюс коммунальные счета, други расходы. Может оказаться, что дешевле закрыться, чем работать. Ну или будем просто игнорировать все запреты", - сказал нам владелец одного из магазинов в спальном районе Киева.

В таких условиях магазины уже обзванивают своих клиентов и уговаривают их прийти, обещая не проверять сертификаты.

"Мне звонили и говорили, что приглашают в свои магазины, что им завезли новую коллекцию одежды и обуви. Отдельно сказали, что не проверяют собственноручно наличие ковид-сертификатов или других документов. Так и сказали: "Мы не имеет права требовать предоставления документов, для нас достаточно вашего заявления о том, что вы вакцинированы. Поверим на слово, только приходите". Несколько раз повторили, что будут рады видеть в своих торговых точках", - рассказала "Стране" киевлянка Елена.

А юристы рассказали "Стране", что похожую тактику работы с покупателями выбрали многие киевские торговцы.

"По Киеву неоднократно встречал объявления на магазинах, торгующих промпродукцией, о посетителях, заходящих к ним - "я подтверждаю, что не нарушаю законодательство". То есть они отказываются от поголовных проверок наличия ковид-сертификатов у покупателей, поскольку по действующему законодательству (по Гражданскому кодексу и по закону "Об основах законодательства Украины об охране здоровья") не имеют на это права. Не имеют права требовать предъявления любых документов, у них нет таких полномочий", - сказал "Стране" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Он объяснил, что если во время покупок промпродукции внезапную проверку в магазине начнут полицейские и выпишут невакционированному человеку административный протокол, то его можно оспорить в суде.

"Никаких штрафов на 17 тыс. грн сразу не будет. Полиция может выписать админпротокол на покупателя и на руководителя торговой точки. Этот протокол пойдет в суд, и только суд будет решать, быть ли штрафу на 17 тыс. грн. Рекомендую обязательно прийти в суд и оспаривать протокол, поскольку полицейские, согласно ст. 23 "Национальной полиции", не имеют права проверять у людей медицинские документы", - сказал Кравец.