В Киеве веганское кафе "Nebos", которое открыто отказывается соблюдать правила карантина, будет давать на подпись при входе в кафе специальный документ.

С понедельника, 1 ноября, когда Киев войдет в "красную" зону карантинных ограничений, клиент должен расписаться под тем, что не будет иметь никаких претензий к заведению в случае, если заболеет коронавирусом.

Об этом "Стране" сообщила владелица кафе Ирина Богданович.

Также клиент должен будет подписаться под тем, что ознакомлен со всеми карантинными мерами, но имеет личное мнение на этот счёт. И подтверждает, что входя в "Nebos", несёт личную ответственность за своё здоровье и руководствуется Конституцией Украины и собственной совестью.

В кафе "Nebos" посетители должны будут подписать уникальный документ при входе. Источник: "Страна"

Ранее "Страна" информировала, что cовладелица киевского ресторана "Nebos" Ирина Богданович рассказала, что полиция не штрафовала их заведение за несоблюдение карантинных ограничений. Также женщина рассказала, что на работников заведения давили эмоционально и морально. А после разговора с юристом правоохранители ушли без подписанного протокола.

Также мы сообщали, что 29 октября в киевское кафе Nebos, которое открыто отказывается соблюдать правила карантина, снова пришли с проверкой. Несмотря на давление контролирующих органов, совладелица кафе Ирина Богданович сообщила "Стране", что заведение продолжит работать на следующей неделе, когда Киев перейдет в "красную" зону карантина. При этом в кафе будут впускать абсолютно всех посетителей – без паспорта вакцинации, без теста и без маски.