Днём 28 октября в киевское кафе Nebos, которое открыто отказывается соблюдать правила карантина, в очередной раз пришла проверка из Госпродпотребслужбы. Собственница кафе Ирина Богданович сообщила, что отказала госоргану в проверке своего заведения, так как считает ее незаконной. И теперь собирается судиться из-за этого с Госпродпотребслужбой.

Поддержал позицию собственников кафе известный певец Олег Скрипка. Соответствующее фото с подписью "наших гостей мы знаем" опубликовала Ирина Богданович.

Кроме этого, в кафе Nebos разместили плакат, на котором написано, что каждый клиент заведения сам несёт ответственность за своё здоровье и в случае заболевания коронавирусной инфекцией не будет иметь претензий к кафе.

К слову, другие бизнесы в разных регионах Украины последовали примеру столичного кафе Nebos. Так, спортклуб в Днепре Sport Hub Regym тоже объявил, что будет принимать у себя всех клиентов, вне зависимости от наличия вакцинации, тестов на коронавирус и даже маски.

Ранее "Страна" приводила слова Богданович о том, что в ее заведение приходила полиция и собирается делать это ежедневно и каждый же день закрывать его за нарушение карантина.

Кроме того, владелица рассказала, что полиция не штрафовала Nebos за несоблюдение карантинных ограничений.