К концу октября количество украинцев, которые поддерживают введение локдауна в условиях стремительного роста заболеваемости Covid-19 снизилось до минимального за последние полгода показателя. Жесткий карантина в качестве меры противостояния пандемии поддерживают 54% жителей нашей страны, против него выступают 44%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Социологи 21 - 23 октября опросили 2 500 украинцев старше 18 лет, которые проживают во всех регионах, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

Участников опроса спросили, поддерживают ли они внедрение локдауна в Украине, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти. Оказалось, что:

44% опрошенных скорее не поддерживают эту меру,

54% респондентов выступают скорее за,

1% участников опроса затруднились с ответом.

Показательно, что доля тех, кто выступает за локдаун, в октябре 2021 оказалось самой небольшой, начиная с весны-2021. Так, если еще в начале апреля, когда все больше областей попадали в красную зону, за локдаун выступали 65% опрошенных, сейчас же этот показатель снизился сразу на 11% - до 54%. А вот процент тех, кто такие меры не поддерживает, напротив, увеличилась на 11% - с 33% до 44%.

Также социологи выяснили, что локдаун поддерживают больше других:

жители центральных регионов Украины (56% за и 46% против),

украинцы старше 60 лет (63% за и 34% против),

украинцы 18-29 лет (57% за и 43% против).

Меньше других локдаун поддерживают:

жители восточных регионов (49% против и 48% за),

украинцы 30-39 лет (52% против и 47% за),

украинцы 40-49 лет (51% против и 48% за).

Напомним, "Страна" писала о том, что Киев с 1 ноября перешел в красную зону карантина.

Также мы сообщали, что эксперты назвали новые области-претенденты на переход в красную зону.