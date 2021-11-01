Больше половины украинцев верят результатам расследования Pandora Papers, в котором раскрылись данные об офшорных счетах Владимира Зеленского. При этом 80% украинцев считают недопустимым для политиков владение офшорными счетами.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Согласно результатам опроса, 55,3% респондентов верят, что информацяи расследования Pandora Papers о том, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры владеют оффшорными счетами за границей, соответствует действительности. Только 16,5% опрошенных не верят этой информации и еще 28,1% респондентов затруднились ответить на вопрос.

В то же время, абсолютное большинство респондентов (80,1%) считают недопустимым для высших должностных лиц государства владеть офшорными счетами за границей страны.

Около трети опрошенных украинцев (36,8%) никогда не слышали о "досье Пандоры". Что-то слышали о расследовании, но не в курсе деталей 43,0% респондентов и только 18,1% участников опроса заявили, что хорошо проинформированы о Pandora Papers.

Социологическое исследование проводилось методом телефонного опроса в период с 23 по 27 октября. Всего социологи опросили 1200 респондентов возрастом от 18 лет и старше, которые проживают в разных регионах Украины, кроме временно неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Напомним, в расследовании Pandora Papers говорится о том, что Зеленский участвовал в разветвленной сети офшорных компаний, совладельцами которых были его давние друзья и партнеры по телевизионному бизнесу.

Также сообщалось, что прокомментировал офшорный скандал Зеленский только через две недели после публикации "досье Пандоры".