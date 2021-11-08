Киев находится в красной зоне эпидемиологической опасности. Фото: "Страна"

С понедельника, 8 ноября, еще одна область - Волынская - вошла в красную зону карантина. Теперь максимальные карантинные ограничения введены в Киеве и еще 16 регионах нашей страны.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

На данный момент в красной зоне карантина находятся Киев и следующие области:

  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская.

Все остальные регионы, за исключением Закарпатской и Кировоградской области, которые отнесены к желтой зоне эпидемопасности, находятся в оранжевой зоне карантина.

Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине по данным на 8 ноября составляет 799 человек на 100 тысяч населения. Самый высокий уровень заболеваемости в Сумской (1 301), Житомирской (1 047), Одесской (1 054), Херсонской (1 155) и Хмельницкой (1 063) областях.

Какие регионы Украины находятся в красной зоне карантина. Скриншот из сообщения Минздрава

Напомним, в Минздраве обещают, что пункты вакцинации будут работать в ТРЦ для всех желающих и в красных зонах карантина.

Также "Страна" подробно разбиралась, как работает киевский бизнес в красной зоне карантина.

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