Сегодня красная зона карантина в Украине расширилась до 17 регионов. Данные Минздрава
С понедельника, 8 ноября, еще одна область - Волынская - вошла в красную зону карантина. Теперь максимальные карантинные ограничения введены в Киеве и еще 16 регионах нашей страны.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
На данный момент в красной зоне карантина находятся Киев и следующие области:
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черниговская.
Все остальные регионы, за исключением Закарпатской и Кировоградской области, которые отнесены к желтой зоне эпидемопасности, находятся в оранжевой зоне карантина.
Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине по данным на 8 ноября составляет 799 человек на 100 тысяч населения. Самый высокий уровень заболеваемости в Сумской (1 301), Житомирской (1 047), Одесской (1 054), Херсонской (1 155) и Хмельницкой (1 063) областях.
Напомним, в Минздраве обещают, что пункты вакцинации будут работать в ТРЦ для всех желающих и в красных зонах карантина.
Также "Страна" подробно разбиралась, как работает киевский бизнес в красной зоне карантина.