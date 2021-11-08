С понедельника, 8 ноября, еще одна область - Волынская - вошла в красную зону карантина. Теперь максимальные карантинные ограничения введены в Киеве и еще 16 регионах нашей страны.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

На данный момент в красной зоне карантина находятся Киев и следующие области:

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Ровенская,

Сумская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черниговская.

Все остальные регионы, за исключением Закарпатской и Кировоградской области, которые отнесены к желтой зоне эпидемопасности, находятся в оранжевой зоне карантина.

Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине по данным на 8 ноября составляет 799 человек на 100 тысяч населения. Самый высокий уровень заболеваемости в Сумской (1 301), Житомирской (1 047), Одесской (1 054), Херсонской (1 155) и Хмельницкой (1 063) областях.

Напомним, в Минздраве обещают, что пункты вакцинации будут работать в ТРЦ для всех желающих и в красных зонах карантина.

Также "Страна" подробно разбиралась, как работает киевский бизнес в красной зоне карантина.