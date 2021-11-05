В Минздраве информируют, что пункты прививок и центры массовой вакцинации от коронавируса работают независимо от уровня эпидемиологической небезопасности.

Об этом сообщает в Facebook Минздрав Украины в пятницу, 5 ноября.

Минздрав напоминает, что вакцинироваться против COVID-19 в центрах вакцинации можно и в регионах, где установили красный уровень эпиднебезопасности.

В первую очередь, речь идет о торгово-развлекательных центрах.

Стоит отметить, что сейчас в Украине действуют карантинные правила, согласно которым посещать торгово-развлекательные центры на "красном" уровне можно только при условии 100% вакцинации против COVID-19 или наличия действующего отрицательного теста на COVID-19.

В Минздраве сообщили, что в случае, если человек пришел в центр вакцинации, расположенный именно в ТРЦ, владелец бизнеса может позволить ему зайти для получения прививки.

В таком случае владельцу бизнеса нужно точно быть уверенным, что человек пошел делать прививки, а не гулять по ТРЦ.

Также следует убедиться, что после получения прививки гражданин покинул заведение. Поскольку посещать, например, ТРЦ, в регионах с красным уровнем эпиднебезопасности разрешено людям с зелеными COVID-сертификатами или отрицательными тестами ПЦР.

Для того, чтобы не нарушать действующие нормы, Минздрав рекомендует обустроить дополнительный вход и выход для желающих вакцинироваться в заведениях, доступ к которым без документа о вакцинации или отрицательного теста отсутствует. А также проверять справки о вакцинации или результатах тестирования на входе в непродовольственные магазины.

В пункты вакцинации в ТРЦ будут пускать всех желающих. Источник: Facebook/Минздрав Украины

Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" развернула на вокзалах пункты вакцинации от коронавируса и экспресс-тестирование на COVID-19. Пункты экспресс-тестирования появились на железнодорожных вокзалах в таких городах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава.

Также мы писали, что в регионах Украины, где установлен желтый, оранжевый или красный уровень эпидбезопасности, межрегиональные перевозки пассажиров разрешены только при наличии у всех водителей и пассажиров ковид-сертификатов, документов, подтверждающих вакцинацию, или справки об отрицательном результате теста на коронавирус.