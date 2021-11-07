У вакцинированных людей от коронавируса остается риск им заболеть, однако симптомы больше напоминают обычное ОРВИ - кашель, насморк и боль в горле, сообщает Датское радио.

По словам инфекциониста Томаса Бенфилда и иммунолога Руне Хартманна, у привитых болезнь может развиваться настолько же по-разному, как у невакцинированных. Помимо этого, были случаи госпитализации, в основном пожилых людей, но у них все проходило не столь критично.

Ситуация, при которой даже полностью привитые люди заражаются коронавирусом, называется "прорывной инфекцией". Согласно исследованию специалистов из ZOE COVID Symptom Study - крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов коронавируса, - наиболее часто у вакцинированных COVID-19 сопровождается головной болью, насморком, кашлем, болью в горле и чиханием. В свою очередь, жар и потеря обоняния после прививки встречаются гораздо реже.

Хартманн отметил, что на степень тяжести при этом влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни.



"Эффект вакцины снижается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через шесть с лишним месяцев. И если они в этот момент делают третий укол, происходит клиническое улучшение", - подчеркнул иммунолог.

Ранее американские и канадские ученые выяснили, как коронавирус атакует мозг человека в обход иммунитета.

Также "Страна" писала, что характерными для коронавируса симптомами являются: тошнота, которая мешает есть и пить, а также расстройство желудочно-кишечного тракта.