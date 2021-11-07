В России врачи рассказали, что на территории страны начали встречаться симптомы "ковидных пальцев". Об этом сообщают "Известия".

"По внешнему виду такая патология похожа на обморожение или травму, хотя пациенты отрицают такие повреждения", - говорится в научной статье журнала "Московская медицина".

По словам заместителя главврача КДЦ МЕДСИ Марии Петиной, симптом возникает из-за того, что антивирусный белок интерферон первого типа и антитело ошибочно атакуют не только вирус, но и клетки кожи. Кроме того, свой вклад вносит дисфункция эндотелия, чем и объясняется повышенный риск осложнений от COVID-19.

В то же время врач-дерматолог Татьяна Сулима рассказала, что одним из признаков заражения коронавирусом могут стать высыпания на коже, локализованные в любых местах тела. Первым делом она посоветовала обратить внимание на изменения цвета кожных покровов – они становятся синюшными.

Ранее "Страна" сообщала, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые официально описала постковидный синдром (long COVID), от которого страдают до 20% переболевших COVID-19. По данным врачей, постковидный синдром как правило возникает через три месяца после начала COVID-19, длится не меньше двух месяцев и не может быть объяснен другими диагнозами.

Также мы писали, что в Министерстве здравоохранения Украины назвали новый первый симптом, который наблюдается у заболевших COVID-19. Ранее такими являлись потеря обоняния и вкуса. Однако сейчас первым очевидным признаком заражения считается расстройство желудочно-кишечного тракта.