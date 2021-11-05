В столице Австрии Вене пункт вакцинации от коронавируса открыли в местном борделе Funpalast. Первым пришедшим на вакцинацию посетителям дарили сертификаты на бесплатное посещение сауны.

Об этом сообщает издание Heute.

В борделе объяснили, что это их маркетинговая стратегия в ответ на уменьшение количества клиентов из-за карантинных ограничений.

С 1 ноября каждый понедельник с 16:00 до 22:00 все желающие сделать прививку могут получить одну из официально утвержденных вакцин. После этого программа продолжается до 4 часов утра.

Первым пришедшим на вакцинацию посетителям дарили сертификаты на бесплатное посещение сауны. Впоследствии их продавали со значительной скидкой, но желающих было слишком много, и все купоны быстро распродали.

Стоит отметить, что проституция в Австрии легальна и регулируется местным законодательством. Девушки обязаны проходить медицинское освидетельствование и платить налоги, поскольку считаются частными предпринимателями.

Напомним, летом пункт вакцинации открыли в главном католическом храме Австрии - соборе святого Стефана, прививки делали под аккомпанемент органа.

Также сообщалось, что в американском штате Вашингтон за прививку от коронавируса выдавали марихуану.