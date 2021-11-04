С 8 ноября вступит в силу Приказ Министерства здравоохранения "Об утверждении Перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам".

Об этом сообщает в Facebook Минздрав Украины в четверг, 4 ноября.

В соответствии с Приказом обязательными прививками против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов

местных государственных администраций и их структурных подразделений

учебных заведений

В Минздраве сообщили, что сотрудники указанных организаций попали в этот перечень, в первую очередь, для обеспечения бесперебойной и безопасной работы органов исполнительной власти на национальном и местном уровнях и работе учебных заведений.

В Минздраве рассказали, как именно должно осуществляться отстранение невакцинированных сотрудников.

В первую очередь руководитель предприятия должен проинформировать работников о правовых последствиях в случае уклонения или отказа от прививки. Речь идет об отстранении от работы без сохранения заработной платы.

Руководитель предприятия должен составить соответствующий акт, если работник уклоняется или отказывается от прививки.

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что от работы не могут быть отстранены сотрудники, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение, выданное учреждением здравоохранения.

Пока форма справки о противопоказаниях находится на утверждении у Центральных органов исполнительной власти. В справке не будет указываться диагноз, поэтому руководитель может требовать ее вполне законно.

Работники, получившие по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19, не могут быть отстранены от работы, поскольку речь уже не идет об уклонении или отказе от вакцинации.

В Минздраве пояснили, при каких условиях не будут отстранять от работы непривитых. Источник: Facebook/Минздрав Украины

Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав предлагает расширить список работников, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. К уже существующему списку профессий хотят добавить работников предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к сфере управления центральных органов исполнительной власти, учреждений и заведений, которые предоставляют социальные услуги; заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений; предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности.

Также мы писали, что Минздрав Украины утвердил список медицинских противопоказаний и оговорок для вакцинации от COVID-19. Теперь, при определенных условиях, украинцы могут получить от врача официальную справку, что им противопоказана вакцинация. Также сгенерировать подтверждающий документ можно будет в "Дие".