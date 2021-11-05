Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о том, что как только в Украине вакцинируют 50% населения, Министерство здравоохранения Украины вернётся к вопросу бустерной дозы вакцины.

"Как только мы пересечем отметку в 50 % вакцинированного населения Украины, мы вернёмся к вопросу бустерной дозы вакцины или повторной двукратной прививке против коронавирусной болезни", - сообщил Ляшко.

Отметим, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы – 7 762 884 человека. Всего проведено 18 848 929 прививок. В настоящее время, только столица страны пересекла отметку в 50% вакцинированных хотя бы одной дозой.

Кроме того, Потавская, Киевская и Днепропетровская области зашли за отметку в 40% вакцинированных. "Все остальные к этому показателю ещё не дошли",- подытожил Ляшко.

Напомним, ранее "Страна" информировала о том, когда украинцев начнут вакцинировать третьей дозой. Бустерную дозу, как сообщалось, смогут получить люди старше 60 лет, если они вакцинировались CoronaVac. Если в наличии не будет этого препарата, его можно заменить другим.

Между тем, "Страна" сообщала о том, что Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал ключевую особенность нынешней волны коронавируса в Украине. По его словам, 93% госпитализированных не вакцинированы от Covid-19.