Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал ключевую особенность нынешней волны коронавируса в Украине. По его словам, 93% госпитализированных не вакцинированы от Covid-19.

Об этом сегодня, 5 ноября, глава Минздрава сообщил на брифинге.

По его словам, только вакцинация может защитить и спасти жизни украинцев.

"Ключевой особенностью этой волны является то, что 93% госпитализированных не вакцинированы от Covid-19. Почти во всех тяжелых случаях, требующих реанимационных мероприятий, пациенты также не вакцинированы", - заявил Ляшко.

Глава Минздрава также сообщил, что благодаря вакцинации, каждый час медикам удается спасти 10 жизней, каждые 6 минут - 1 человеческую жизнь.

"Вакцины помогут преодолеть пандемию, но главная вакцина против пандемии - ответственность. Сегодня как никогда стране нужно ваше ответственное отношение к карантинным ограничениям и понимание необходимости сделать прививку", - подытожил он.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине в ближайшее время ожидаются максимальные показатели заболеваемости ковид-инфекцией. В Национальной академии наук Украины прогнозируют, что за сутки будет фиксироваться по 40-50 тысяч новых заражений.

Для сравнения, сегодня в Украине ковид обнаружили у 26 488 граждан страны.