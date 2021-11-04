В настоящее время в Украине 16 регионов находятся в "красной" зоне эпидемической опасности. Еще 6 областей - в "оранжевой" и 3 - в "желтой".

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По состоянию на 4 ноября в "красной" зоне карантина находятся такие области: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская области и Киев.

В "оранжевой" - Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области.

Так, в "желтой" зоне кроме Закарпатской и Кировоградской областей теперь - Тернопольская, которая ранее находилась в "оранжевой".

Напомним, ранее мы писали о том, что вчера, 3 ноября, министр здравоохранения Виктор Ляшко официально заявил о том, что в красную зону карантина рискуют попасть Волынская, Харьковская и Тернопольская области.

Кроме того, мы также информировали о том, что в Одессе мошенники требуют от пациентов с коронавирусом деньги за кислород.