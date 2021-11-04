В Одессе мошенники под видом волонтеров фонда, который бесплатно предоставляет кислородное оборудование заболевшим Сovid-19, требуют крупные суммы денег за кислород.

Об этом рассказала руководительница общественной организации "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова на своей странице в Facebook.

Данная организация бесплатно предоставляет кислородное оборудование в основном для тех, у кого коронавирус протекает в тяжелой форме, но люди по ряду причин проходят лечение дома.

Троим подопечным организации, которые сейчас на кислороде, позвонили мошенники и потребовали вернуть кислород в фонд. После этого двоим подопечным позвонили с требованием заплатить фонду по 5 тыс. грн и даже скинули номер банковской карты.

"Неделю назад позвонили от моего имени нашей дарительнице и попросили от моего имени 15 тыс на срочный сбор. Откуда они берут телефоны (база наша закрыта), отслеживают ли когда на такси отправляем, или опять же таки это добрые соседи пациентов - пытаемся разобраться", - написала Ножевникова.

Она напомнила, что фонд предоставляет кислород бесплатно и никто не может потом требовать деньги. Данные о мошенниках в скором времени предадут в правоохранительные органы.





Напомним, в Николаеве инфекционная больница не может найти кислород для больных COVID-19.

Также сообщалось, что в конце октября в реанимации Одессы закончился кислород. Пациентов с коронавирусом пришлось эвакуировать.