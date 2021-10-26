В Николаеве сложилась критическая ситуация с кислородом для больных Covid-19. В частности, серьезные проблемы возникли в местной больнице №5.

Об этом сообщают "Новости N".

Компания-поставщик кислорода не выполнила обязательства, и 300 больных с коронавирусом оказались на грани жизни и смерти.

Больница столкнулась с нехваткой кислорода еще в пятницу. Но 25 октября специализированный автомобиль, поставляющий кислород, не приехал вовсе. Давление в центральной системе упало и кислородная станция остановилась. По состоянию на вечер понедельника остатков кислорода в больнице не хватало даже до утра.

Сообщается, что руководство больницы связалось с поставщиком, но тот не объяснил причин срыва поставок.

В больницу свозят свободные кислородные концентраторы со всего города, но концентратор не может заменить централизованную подачу кислорода. Он лишь способен поддержать пациентов до того момента, когда ЧП будет ликвидировано.

Удалось заправить кислородом несколько баллонов на ПО "Зоря"-"Машпроект". При помощи баллонного кислорода можно будет поддержать наиболее тяжелых больных.

Остатки кислорода, которые есть у станции, будут подавать только на два отделения реанимации, поскольку для них отсутствие кислорода - настоящая катастрофа.

Отметим, что такая ситуация сложилась во многих регионах, так как кислорода не хватает (тем более, что завод по производству кислорода остановился на Западной Украине). И срывы поставок - нередкое дело.

В Минздраве ранее сообщали, что Украина закупила партию кислорода для больниц в Польше.