Заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Николай Якименко заявил, что больницам региона нужно в 2-4 раза больше кислорода, чем раньше. Об этом он рассказал в интервью "Главкому".

"Никуда не делись сезонные болезни, сердечно-сосудистые, требующие неотложного реагирования. Сейчас мы сделали так, чтобы расстояние между пациентом и больницей, куда его доставляют, не превышало 40 км. Потому что во время нынешней волны в 2-4 раза требуется больше кислорода для пациентов, чем раньше. Причина в очень тяжелом течении болезни, которую мы наблюдаем у пациентов", - рассказал он.

В то же время Якименко уточнил, что бывают перебои с поставкой кислорода. Но такие вопросы решаются в ручном режиме.

Напомним, на территории Херсонской области с пятницы, 15 октября, вступили в силу ограничения "красного" уровня эпидемической опасности распространения СOVID-19. Соблюдение карантинных ограничений контролируют 12 антиковидних патрулей и правоохранительные органы. Об этом заявил и.о. заместителя мэра Херсона Роман Головня.

Ранее "Страна" писала о том, что Херсонская область первой в Украине перешла в красную зону карантина.