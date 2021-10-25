Запасов кислорода в больницах Херсонской области, принимающих пациентов с коронавирусом, хватит лишь на 3 дня.

Об этом сообщил заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Николай Якименко на брифинге в понедельник, 25 октября.

По словам Якименко, в области очень сложная ситуация с кислородом. Пока ситуация не перешла в разряд критической, но кислорода в больницах хватит лишь на трое суток.

Чиновник сообщил, что в Херсонской области за сутки используется почти 15 тонн медицинского кислорода.

Критическая ситуация с кислородом сложилась и в Чернигове.

По словам руководителя одной из больниц Валентина Кухара, в больницах города, оказывающих помощь больным COVID-19, сложилась критическая ситуация с кислородом, которого хватит лишь на несколько часов. Компания-поставщик обещает поставить кислород только завтра. И неизвестно, в какое именно время суток эта поставка произойдет.

Валентин Кухар рассказал, что сейчас в больницах в три раза больше пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, чем было в начале года. Поэтому кислород нужен в достаточно больших объемах.

Сейчас проблему решают с помощью кислородной станции, а также кислородных концентраторов.

В Херсонской обладминистрации рассказали, на сколько хватит кислорода в больницах. Источник: Facebook/Херсонская обладминистрация

Ранее "Страна" информировала, что в Украине остановили свою работу два основных производителя кислорода. Теперь Министерство здравоохранения пытается в срочном порядке найти им альтернативу. Перебои с кислородом, которые иногда возникают на уровне областей, решаются в ручном режиме.

Также мы сообщали, что министерство здравоохранения Украины официально позволило выписывать из больниц пациентов, которые зависимы от кислорода. При этом их сатурация не должна быть ниже 94%, а семейный врач должен выдать кислородный концентратор. Получить концентратор смогут только те украинцы, у которых есть декларация с врачом.