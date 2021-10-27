В Одессе экстренно эвакуировали пациентов с COVID-19 из областного центра социально значимых болезней на улице Николая Михновского. Причиной этого стал закончившийся кислород.

Инцидент произошел вечером во вторник, 26 октября. Эвакуации подлежали 43 больных в тяжелом состоянии, а 13 из них были подключены к аппаратам ИВЛ. Всех из перевезли в другой стационар этого же медучреждения - на Ядова. Об этом сообщила главврач облцентра Светлана Есипенко, передает "Думская".

По данным издания, экстренный переезд не ухудшил состояние больных. Отделение для эвакуированных подготовили за три часа. Ранее его еще не вводили в эксплуатацию, поэтому у врачей были опасения, выдержит ли нагрузку электросеть. Для подстраховки в больницу доставили мощный генератор.

Для транспортировки пациентов скорая помощь предоставила реанимобили. Больных сопровождали 10 анестезиологов центра социально-значимых болезней. Эвакуация заняла всю ночь.

"Все сработали очень четко. Слава богу, ни один пациент не погиб и его состояние не ухудшилось после транспортировки", - заявила Есипенко.

По ее словам, перебои с кислородом в корпусе на Михновского начались еще шесть недель назад, из-за чего периодически приходилось переключать систему на кислородные баллоны.

Напомним, по состоянию на утро 27 октября в Одесской области официально зарегистрировано 1 477 новых случая коронавируса, 21 больной скончался.

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