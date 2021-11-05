В Украине за прошлые сутки зафиксировали 26 488 случаев коронавируса. Это на 889 меньше, чем днем ранее, когда в нашей стране обновился антирекорд по суточному приросту заболевших.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава в Facebook.

По информации ведомства, всего в Украине зафиксировали уже 3 032 951 случай коронавируса. Из них 70 842 оказались летальными. 2 492 419 человек выздоровели.

За прошлые сутки коронавирусом заразились 26 488 человек. Среди них - 488 медиков и 1 654 ребенка. В больницы попали 5 497 пациентов с Covid-19. Выздоровел 13 281 человек. 696 пациентов с коронавирусом умерли.

Кроме того, по данным Минздрава, 4 ноября в Украине сделали 270 320 прививок от коронавируса.

Напомним, "Страна" писала о том, что по состоянию на 4 ноября в Украине "желтая" зона карантина расширилась до трех областей, а в "красной" находилось 16 регионов.

Впрочем, по прогнозам Минздрава, в ближайшее время в "красную" зону карантина могут перевести еще три области Украины. Речь идет о Волынской, Харьковской и Тернопольской областях.

Кроме того, мы сообщали о том, что в НАН спрогнозировали рост новых случаев коронавируса до 50 тысяч за сутки. Ученые утверждают, что заболеваемость коронавирусом в Украине будет расти бешеными темпами, однако наша страна пока что не находится на пике заболеваемости коронавирусом.