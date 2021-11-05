Один из помощников президента США Джо Байдена, который сопровождал его во время поездки в Европу, заразился коронавирусом. У него нет симптомов болезни, но экспресс-тест на Covid-19 показал положительный результат.

Об этом пишет The Associated Press.

В Белом доме подтвердили эту информацию в четверг, 4 ноября. Правда, у Байдена утверждают, что инфицированный помощник не имел тесного контакта с американским лидером. Известно также, что это полностью привитый человек, и симптомов Covid-19 у него нет.

Положительный результат теста помощник Байдена получил, когда сдавал его перед климатическим саммитом ООН в Глазго. При этом результат у Байдена был отрицательным. Сейчас зараженный остается на карантине в Шотландии и проходит дополнительный осмотр.

Кроме того, несколько сотрудников, находившихся в тесном контакте с инфицированным, не вернулись в США на борту Air Force One. Они улетели домой другим правительственным самолетом.

Отметим, что недавно пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусом. Она не сопровождала Байдена в его европейской поездке.

Также мы писали о том, что на саммите в Глазго Зеленский зажал Байдена в углу ради общения и фото с ним.