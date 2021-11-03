В Кремле ответили на заявление президента США Джо Байдена, который сказал, что лидер России Владимир Путин допустил большую ошибку, не приехав на саммит ООН по климату и упрекнул последнего в "горящей тундре".

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

Песков напомнил Байдену о лесных пожарах в Соединенных Штатах.

"Тундра, действительно, горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира", - сказал Песков.

Кроме того, он добавил, что президент России расскажет американскому коллеге о действиях РФ по климату во время их очередной встречи.

"Убежден, что когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату", - сказал представитель Кремля.

Отметим, что в Магаданской области при температуре -20 градусов возник пожар в тундре. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 360 гектаров. Как объяснили в ведомстве, огонь распространился из-за сильного ветра.

Напомним, Джо Байден заявил следующее: "То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать".

Кроме Путина Байден упрекнул и лидера Китая Си Цзиньпин в том, что он не приехал на саммит ООН по климату (COP26).

Ранее мы рассказывали, что Песков подтвердил вероятность скорой встречи Путина с Байденом.

Также сообщали, как прошел саммит двух президентов летом 2021 года.