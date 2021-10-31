Слова президента России Владимира Путина о возможном подорожании нефти до 100 долларов за баррель вызвали тревогу среди мировых держав, в частности в США, Индии и Японии.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, "за закрытыми дверями ведется интенсивная работа, чтобы убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти".

Переговоры между собой провели американские, японские и индийские официальные лица. Они также общались с другими крупными потребителями и производителями нефти. Переговоры начались около трех недель назад и активизировались, когда цена нефти марки Brent впервые за 3 года превысила $85 за баррель.

Напомним, 13 октября на пленарном заседании в рамках Российской энергетической недели Путин назвал "вполне возможным" сценарий, при котором стоимость барреля нефти достигнет 100 долларов. При этом в сентябре альянс ОПЕК+ перевыполнил требования по ограничению добычи нефти на 115%, в августе - на 116%.

Это значит, что некоторые члены соглашения не способны нарастить добычу до оговоренных объемов, что может привести к дефициту предложения и оказать давление на более крупных производителей нефти, чтобы те увеличили объемы добычи, пишет Bloomberg.

Напомним, 27 октября Путин поручил "Газпрому" увеличить объемы газа в европейских хранилищах. Издание Bloomberg писало о том, что Россия хочет снизить цену на газ для Европы на 60%.