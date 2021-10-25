Стоимость американской марки нефти WTI обновила семилетний максимум на торгах в понедельник, 25 октября.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Feature.

Декабрьские фьючерсы WTI поднялись выше 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась до 85,6 долларов за баррель.

По данным Bloomberg, нефть дорожает после заявлений Саудовской Аравии. Салман ибн Абдул-Азиз сообщил, что ОПЕК+ следует придерживаться осторожного подхода в вопросе мирового предложения нефти.

Несмотря на рост цен на нефть, Международное энергетическое агентство прогнозирует, что политика по углеродной нейтральности во всем мире приведет к падению цены нефти до 36 долларов за баррель к 2030 году и до 24 долларов за баррель к 2050 году.

Ранее "Страна" сообщала, что Bank of America предупредил, что холодная зима может повысить спрос на нефть на полмиллиона баррелей в день, в результате чего нефть марки Brent поднимется до 100 долларов за баррель.

Также мы писали, что президент России Владимир Путин заявил, что стоимость нефти, которая бьет рекорды и торгуется на уровне более 83 долларов, может подскочить до 100 долларов за баррель.