Днем в пятницу, 15 октября, цены на нефть после медленного снижения снова поползли вверх. Цена на нефть марки Brent превысила 85 долларов за баррель, а стоимость марки WTI достигла около 82 долларов.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent марки на этой бирже сегодня достигла показателя в 85,03 доллара за баррель. Отметим, что такие высокие цены на "черное золото" появились впервые с 2018 года.

По данным на 11:30, декабрьские фьючерсы марки Brent торгуются на уровне 84,71 доллара за баррель, а цена фьючерсов на WTI на ноябрь достигла показателя в 81,97 долл. за баррель.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин спрогнозировал рост цены на нефть до 100 долларов за баррель.

Также мы приводили прогноз CNN о том, что дальше будет с ценами на нефть, уголь и газ. По словам экспертов, по мере того, как мировая экономика приходит в себя после удара коронавируса растет и стоимость энергоносителей.

И Bank of America тоже предупредил, что холодная зима может повысить спрос на нефть на полмиллиона баррелей в день, в результате чего нефть марки Brent поднимется до 100 долларов за баррель.