Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что Россия и Европа должны "укреплять мосты дружбы и взаимопонимания", поскольку РФ является важнейшим поставщиком газа в ЕС.

Об этом со ссылкой на Сечина пишет ТАСС.

"Несмотря на то, что сейчас мы наблюдаем политизацию энергетических вопросов, Россия остается важнейшим и самым надежным поставщиком газа в Европу, и нам необходимо не только сохранять, но и укреплять мосты дружбы и взаимопонимания", - сказал он.

Сечин добавил: "Широко разрекламированные предыдущей администрацией США "молекулы свободы", которые принесет с собой американский газ, поступают на европейский континент в недостаточных объемах".

Кроме того, глава "Роснефти" не исключил нового обострения дефицита и роста цен на нефть при отсутствии понимания уровня спроса в мире и решений для его удовлетворения.

Напомним, президент России Владимир Путин накануне поручил "Газпрому" увеличить объемы газа в европейских хранилищах.

После поручения российского президента Владимира Путина "Газпрому" увеличить объем голубого топлива в европейских газовых хранилищах спотовая цена на газ в Европе упала.