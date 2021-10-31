Средняя температура в России растет быстрее общемировой, за 10 лет она выросла на полградуса. Об этом сказал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

"Отмечу, что и среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась более чем на полградуса", - сказал глава государства, выступая в воскресенье на саммите Группы двадцати в режиме видеоконференции.

Еще в июне 2021 года во время прямой линии Путин отмечал, что на территории России потепление происходит на порядок быстрее:

"На нашей широте, потепление происходит даже быстрее. Есть плюсы и минусы. 70% нашей территории в северных широтах, в вечной мерзлоте. У нас там и населенные пункты, и инфраструктура. Если это начнет таить, это приведет к серьезным последствиям. Может привести к опустыниванию территории", - говорил президент РФ.

Также по словам Путина, Россия выполняет все обязательства, взятые на себя в рамках Парижских соглашений. В том числе обязательства по снижению выбросов.

Как писала "Страна", замедление экономики в пандемию не остановило темпы пагубного изменения климата. И показатели сокращения выбросов углерода остаются ниже запланированных.

В будущем в Украине начнут еще сильнее расти высокие температуры, долговременная жара, засуха, лесные пожары, ливни и паводки. Из-за этого с карты страны могут исчезнуть целые города. Люди начнут покидать города, в основном из-за дефицита и качества водных ресурсов.

Напомним, ранее мы писали, что климатологи считают, что Восточная Азия необратимо превращается в пустыню.