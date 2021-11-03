Президент США Джо Байден заявил, что лидеры Китая Си Цзиньпин и России Владимир Путин допустили большую ошибку, не приехав на саммит ООН по климату (COP26).

Об этом сообщает BBC.

Байден заявил, что климат, по его мнению, является "гигантской проблемой", а "Китай ушел", и добавил, что "то же с Россией и Путиным". По словам президента США, то,что Си Цзиньпин не прибыл на саммит - это "большая ошибка". То же самое он сказал в отношении Владимира Путнина.

"То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать", - заявил Байден.

Отметим, что Владимир Путин и Си Цзиньпин не прибыли на саммит по климату в Глазго, однако Россия и Китай направили делегации для переговоров, которые продлятся до 14 ноября.

Напомним, что ранее Джо Байден уже заявлял о разочаровании саммитом G20 из-за Китая и России. Причиной тогда также было то, что лидеры Китая и России Си Цзиньпин и Владимир Путин лично не присутствовали на мероприятии.

Также мы писали о том, что в Глазго спецпосланник Байдена по климату передал слово Зеленскому, но тот не пришел.