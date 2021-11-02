Президент Украины Владимир Зеленский, который приехал в Глазго на Конференцию ООН по изменению климата COP26, пообщался там с лидером США Джо Байденом на тему безопасности на Донбассе.

Об этом глава государства написал в своем Twitter-аккаунте во вторник, 2 ноября.

"Во время разговора с президентом Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", - написал Зеленский.

Напомним, 1 ноября Зеленский прибыл в Глазго (Великобритания) для участия в климатической конференции. Кроме того, был запланирован ряд встреч украинского президента с мировыми лидерами. На полях саммита он встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, стороны обсудили поставки сжиженного газа и развитие военно-технического сотрудничества.

Также "Страна" сообщала, что во время своего визита в Великобританию Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили ситуацию на Донбассе, ход переговоров для установления мира и пути преодоления энергетического кризиса в Европе.