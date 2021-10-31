Президент Зеленский с супругой прибыл в Глазго. Там он поговорит о климате
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26, которая состоится в городе Глазго.
Об этом сообщает пресс-служба офиса президента в Telegram.
Известно, что 1 ноября глава украинского государства выступит на конференции. Также запланирован ряд встреч Владимира Зеленского с лидерами других стран.
Также "Страна" сообщала, что Украина готовит для ООН обновленные резолюции по Крыму, которые касаются ситуации с правами человека в аннексированном Крыму, а также милитаризации временно оккупированного полуострова.
Напомним, в эти дни в Риме проходит форум стран G20, на котором обсуждают ситуацию в Афганистане, газовый кризис в Европе, пандемию коронавируса и изменения климата.
Также "Страна" писала о том, что президент России Владимир Путин заявил о значительном росте средней температуры в России, что может привести к серьезным последствиям.