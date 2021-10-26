В первый день новой рабочей недели британский премьер-министр Борис Джонсон и президент России Владимир Путин пообщались по телефону. В разговоре они коснулись нескольких тем, включая конфликт на Донбассе.

О беседе сообщила пресс-служба Кремля.

По ее словам, политики подробно обсудили климатическую проблематику в свете подготовки к предстоящему в Глазго 1–2 ноября саммиту мировых лидеров, которым откроется 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Путин заверил собеседника в приверженности международным обязательствам и намерении сокращать "углеродный след" национальной экономики. Джонсон поприветствовал планы России добиваться углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

Путин подробно объяснил Джонсону подход России к урегулированию конфликта в Украине "при безусловном выполнении Минских договорённостей".

Президент и премьер-министр обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях и отметили, что, несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений.

Были также рассмотрены некоторые актуальные вопросы международной повестки дня: обстановка в Афганистане и сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Свой пресс-релиз о разговоре опубликовал и Даунинг-стрит.

Как заявили в пресс-службе Джонсона, Путин выразил сожаление по поводу того, что не сможет лично присутствовать на климатическом саммите из-за ситуации с коронавирусом в России.

"Премьер-министр дал понять, что нынешние отношения Великобритании с Россией не те, которые нам нужны. Он сказал, что сохраняются значительные двусторонние трудности, в том числе в связи с отравлением в Солсбери в 2018 году. Премьер-министр также подчеркнул важность суверенитета Украины", - написано в пресс-релизе.

Джонсон добавил, что Британия и РФ как постоянные члены Совета Безопасности ООН и крупные мировые экономики с долгой общей историей несут ответственность за совместную работу по решению общих проблем, таких как изменение климата и соблюдение международных соглашений.

Что касается ситуации в Афганистане, британский политик подчеркнул важность того, чтобы признание талибов зависело от их поведения, включая уважение прав человека.

На выходных "Страна" сообщала о разговоре Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

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