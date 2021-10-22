На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 22 октября уделили внимание ситуации на Донбассе и на границе с Крымом. Было решено сделать некий продукт, с помощью которого пересекающие КПВВ люди напрямую могли бы общаться с органами государственной власти.

Об этом рассказал на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Еще один вопрос, который мы рассматривали на сегодняшнем заседании, - это вопрос, как наладить конституционные права на оккупированных территориях относительно тех людей, которые пересекают линию разграничения на КПП, расположенных на территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Речь идет об открытии пунктов, где они могли бы иметь прямую коммуникацию непосредственно с представителями власти, с президентом, с Кабинетом министров, с другими органами центральной и местной власти", - сказал Данилов.

По его словам, принято решение на протяжении двух недель поручить Министерству цифровой трансформации разработать техническое задание для создания "такого продукта", с помощью которого жители неподконтрольных территорий смогут обращаться в украинские госорганы. Через две недели на заседании СНБО это задание рассмотрят, после чего реализуют озвученные планы по созданию "инструмента".

Из не очень понятных пояснений Данилова можно предположить, что под продуктом, пунктами и инструментом понимается мобильное приложение.

Ранее "Страна" сообщала, что СНБО также решил предложить Европе прокачивать через Украину дополнительные 55 млрд кубов газа в год.

Также мы рассказывали, что Данилов говорил на брифинге по поводу эпидемии коронавируса.