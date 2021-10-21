На данный момент в Белом доме не готовы сообщить о перспективах встречи президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина в текущем году, возможность которой допустили в Кремле.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я не знаю, каковы планы президента Путина относительно поездок, и мне также нечего сообщить о планах поездок с нашей стороны", - сказала Псаки.

В то же время она рассказала, что Джо Байден "занимается дипломатией лицом к лицу" как с теми, с кем у него имеются соглашения, так и с теми, с кем у него есть разногласия. Однако на данный момент сообщить о возможной встрече двух лидеров ей нечего.

Напомним, в июне прошла встреча Байдена и Путина в Женеве. О чем в тот раз договорились мировые лидеры подробно писала "Страна".

Также сообщалось, что 11 октября Виктория Нуланд встретилась с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым, помощником президента России по внешним делам Юрием Ушаковым и заместителем руководителя администрации президента РФ, который курирует переговоры по Донбассу, Дмитрием Козаком.