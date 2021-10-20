В Кремле назвали вполне реальной перспективой встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в том или ином формате в нынешнем году.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Мы, еще раз повторяю, что во время недавней встречи Ушакова с Нуланд обсуждали различные варианты, были достигнуты определенные понимания. После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам. Таким образом он ответил на вопрос о перспективах встречи Путина и Байдена.

Комментируя возможность встречи президентов РФ и США в нынешнем году, Песков заявил: "Ну в том или ином формате вполне реальна. Мы вас проинформируем".

Напомним, 11 октября Виктория Нуланд встретилась с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым, помощником президента России по внешним делам Юрием Ушаковым и заместителем руководителя администрации президента РФ, который курирует переговоры по Донбассу, Дмитрием Козаком.

Кроме того, Козак заявлял, что США поддержали особый статус Донбасса по итогам переговоров с Нуланд. Также он добавил, что договорился с заместителем госсекретаря США о продолжении взаимных консультаций по теме Украины.

Также мы писали, в октябре может пройти новый саммит Путина и Байдена. Однако позже в Кремле это опровергли.