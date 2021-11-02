Президент Украины Владимир Зеленский, который приехал в Глазго на Конференцию ООН по изменению климата COP26, не выступил на сессии климатической конференции, куда его пригласил модератор мероприятия спецпредставитель президента США по вопросам климата и экс-госсекретарь Джон Керри.

Об этом сообщает "РИА Новости"

Второй день саммита был посвящен глобальной инициативе по сокращению выбросов метана.

В начале сессии в первой группе стран выступили президент США Джон Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Владимир Зеленский должен был выступить со второй группой лидеров. Однако, когда модератор сессии хотел представить его, украинского президента в зале обнаружено не было.

"Позвольте мне сначала представить... Президента Зеленского я также не вижу", - сказал Керри, оглядываясь по сторонам. Поскольку кроме Зеленского на сессию не пришли еще несколько участников.

После выступления трех лидеров, Керри представил уже следующую группу выступающих, президент Украины к тому моменту так и не появился в зале.

Однако сегодня Зеленский пообщался на Конференцию ООН по изменению климата COP26 с лидером США Джо Байденом на тему безопасности на Донбассе. Кроме того, он также встретился с генеральным секретарем Североатлантического Альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом. Главной дискуссией сторон также были события происходящие на востоке Украины.