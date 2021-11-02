Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в шотландском городе Глазго на Конференции ООН по изменению климата COP26, пообщался с генеральным секретарем Североатлантического Альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили ситуацию на Донбассе.

Об этом глава государства сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"На полях конференции COP26 обсудили с Йенсом Столтенбергом развитие ситуации в Донбассе. Для Украины очень важна поддержка НАТО в контексте вызовов, которые встали перед нашей страной", - написал президент.

Напомним, на полях саммита президент Украины встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Стороны обсудили поставки сжиженного газа и развитие военно-технического сотрудничества.

Кроме того, ранее Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию на Донбассе.

Также мы рассказывали, что в Глазго президент обсудил с Меркель Донбасс и ход переговоров для установления мира и пути преодоления энергетического кризиса в Европе.

Между тем, во время выступления Зеленского на конференции, президент США едва не уснул.