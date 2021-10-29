Киев выступает за расширение морского сотрудничества Украины с НАТО и увеличение присутствия Североатлантического Альянса в Черном море.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своей статье для Atlantic Council.

"По текущим оценкам, с 2014 года Россия увеличила свое военное присутствие в Крыму втрое. Москва затопила оккупированный полуостров военной техникой, в том числе высокотехнологичными системами вооружений, которые представляют угрозу для стран в Черноморском регионе и в глубине Центральной Европы", - рассказал Кулеба.

С учетом этих и ряда других факторов безопасности украинские власти, по словам Кулебы, считают что есть аргументы в пользу расширение морского сотрудничества Киева и НАТО.

"В нынешних условиях безопасности демонстрация силы - лучший способ сдержать Москву и избежать новой эскалации", - считает глава МИД.

По его мнению, увеличение присутствия НАТО в Черном море уменьшит напряженность и стабилизирует регион, а "российское руководство усиливается только тогда, когда чувствует слабость". При этом, как считает Кулеба, Москва уважает силу и не пойдет на риск эскалации в случае, если уверена в решимости другой стороны.

"Именно поэтому Украина призывает к расширению присутствия НАТО в Черноморском регионе и расширению сотрудничества между НАТО и союзниками, не входящими в НАТО", - объяснил Кулеба.

Напомним, Москва решила с 1 ноября приостановить работу своего представительства при НАТО и работу информбюро Альянса в российской столице.

Почему Россия решила разорвать отношения с НАТО и как это отразится на Украине подробно разбиралась "Страна".