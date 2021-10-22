В Кремле считают, что решение о разрыве отношений с НАТО было верным и его правильность подтвердило принятие Североатлантическим Альянсом стратегии по сдерживании России.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитирует "Газета".

"Это просто самым красочным образом подтверждает правильность решений РФ, принятых несколькими днями ранее, о прекращении диалога с НАТО. Диалог не нужен. Россия никогда не питала иллюзий о НАТО. Мы знаем суть альянса - он создан для конфронтации. РФ принимает меры для защиты собственных интересов. Это постоянный процесс", - завил Песков.

Напомним, Москва решила с 1 ноября приостановить работу своего представительства при НАТО и работу информбюро Альянса в российской столице.

Почему Россия решила разорвать отношения с НАТО и как это отразится на Украине подробно разбиралась "Страна.

Также сообщалось, что глава Министерства обороны Германии считает, что в НАТО должны показать России готовность использовать оружие в случае необходимости. Кроме того, Россию обвинили в разжигании миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза.