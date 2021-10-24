Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не может помешать вступлению Украины в НАТО, но минимизировать последствия таких шагов возможно.

Об этом Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы не можем этому помешать, это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что, продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо", – заявил он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

В Кремле считают, что решение о разрыве отношений с НАТО было верным и его правильность подтвердило принятие Североатлантическим Альянсом стратегии по сдерживании России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам министерской встречи в Брюсселе заявил, что России не стоит бояться потенциального вступления Украины в НАТО, поскольку процесс расширения Альянса всегда приводил лишь к укреплению мира. Однако министр обороны России акцентировал, что на фоне таких заявлений НАТО стягивает силы к границам России и готовится к военным действиям.

Например, в НАТО недавно утвердили план на случай одновременной атаки России в Черном море, на Балтике, в интернете и из космоса.