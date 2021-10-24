Воздушное командование НАТО объявило о введении в эксплуатацию военного аэродрома Лиелварде в Латвии после завершения его модернизации и сертификации.

Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования.

Так, авиабаза в Лиелварде, расположенная к юго-востоку от Риги, была создана советскими военными еще в 1979 году и считается одной из крупнейших в Прибалтике.

"Теперь союзные ВВС НАТО имеют доступ к еще одному модернизированному военному аэродрому в регионе Балтики. Аэродром Лиелварде способен принимать союзные самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "истребители НАТО, осуществляющие патрулирование в регионе Балтики, смогут использовать аэродром в качестве запасной взлетно-посадочной площадки".

Другими словами – если использовать авиабазы в Эмари в Эстонии и Шауляй в Литве будет невозможно, истребители будут направлять в Лиелварде в Латвии.

В ближайшее время на аэродром прибудут датские F-16, необходимые для осуществления патрулирования в прибалтийском регионе.

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