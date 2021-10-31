Кортеж президента США Джо Байдена на саммите G20 в Риме разросся до рекордной численности в 100 автомобилей.

Соответствующее видеопубликуют телеграм-каналы со ссылкой на эфир "Россия - 1".

На кадрах видно, как рекордной длины кортеж едет по улицам Рима. В составе автоколонны также находятся охранники.

"Вот как выглядит кортеж американского президента: демонстративно мощная охрана и под сотню машин", - прокомментировал кортеж российский журналист в сюжете.

29 октября на встречу с папой Римским Франциском президент Джо Байден прибыл в кортеже из 85 машин. Сам американский лидер находился в служебном Cadillac по кличке The Beast ("Зверь"). Уточняется, что такой кортеж появился во многом по причине строгих коронавирусных ограничений в Италии, которые позволяют находиться в машине трем лицам, не проживающим вместе.

Напомним, на этих выходных, 30 и 31 октября, в Риме проходит форум G20, в котором участвуют президент США Джо Байден, президент Южной Кореи Мун Джэин, глава Франции Эммануэль Макрон. А вот Владимир Путин и Си Цзиньпин в Рим не приехали. Они принимают участие в формате онлайн-конференции.

Среди обсуждаемых тем - ситуация в Афганистане, газовый кризис в Европе, пандемия коронавируса, изменения климата.