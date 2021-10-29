В Ватикане отменили заранее запланированную прямую трансляцию встречи президента США Джо Байдена, который прилетел в Рим для участия в саммите G20, с Папой Римским Франциском. Это возмутило журналистов, которые аккредитовались в Белом доме и при Святом престоле.

Об этом сообщает американская международная общественная радиокомпания "Голос Америки".

По данным издания, трансляцию, утром в пятницу, 29 октября, отменили, чтобы показать прибытие президентского кортежа в резиденцию Папы Римского.

Как добавили в издании, Ватикан отменил прямую онлайн-трансляцию встречи Байдена с Папы Римского в тронном зале Апостольского дворца, а также трансляцию момента начала личных переговоров.

При этом в Ватикане добавили, что позже предоставят отредактированную съемку встречи аккредитованным журналистам.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что администрация "активно занимается" вопросом трансляции, которая была отменена.

Напомним, ранее мы рассказывали, как телеканалы и газеты США прервали трансляцию бывшего президента США Дональда Трампа.

Также сообщали, что говорили в Белом доме о возможной встрече российского президента и Байдена.