В Кремле допускают новую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, но просят не забегать наперед.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире "Россия 1".

"Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он подчеркнул, информация о новом контакте появится после того, как главы государств примут решение. "Пока давайте не будем забегать вперед", - заключил официальный представитель Кремля.

Напомним, еще в сентябре этого года информацию "Страны" о грядущем саммите Байдена и Путина в России называли фейком. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтверждал данную информацию и заявлял, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты на разных уровнях, однако "конкретных прикидок о контактах на высшем уровне нет".

В июне этого года состоялся саммит Путина и Байдена в Женеве. Переговоры продолжались около 5 часов. У президентов была разноплановая повестка: отношения между США и Россией, устраняющие стимулы для нанесения первого ядерного удара, эпидемия коронавируса, проблема глобального потепления, киберпреступления и другое.

Одной из тем стала Украина, но данная тема затрагивалась мало. Однако в России после саммита заявляли о появлении надежды на урегулирование на Донбассе. Путин говорил много добрых слов в адрес Байдена, заявил, что разговор был очень конструктивным. Итог встречи он подвел довольно лирически: "Лев Толстой как-то сказал: "В жизни нет счастья, есть только его зарницы". Зарница сегодня промелькнула", - сказал Путин.

В США увидели перспективу улучшения отношений между Россией и США. "Общая перспектива улучшений отношений (между Россией и США - Ред.) есть, при этом мы не будем отказываться от наших ценностей. Это был простой разговор. Без угроз", - сказал Байден.